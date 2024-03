Danny van Poppel ziet lachende Primoz Roglic: "Hij gaf me een knuffel na de ploegentijdrit"

vr 8 maart 2024 13:29

Danny van Poppel (30) is een van de beste sprintloodsen in het peloton, maar de Nederlander is in deze Parijs-Nice ook een van de knechten van Primoz Roglic (34). Het duo deelt een verleden en de vernieuwde samenwerking loopt gesmeerd. "Primoz is heel positief en dat heb je nodig in je ploeg."

Primoz Roglic debuteert voor Bora-Hansgrohe in deze Parijs-Nice, maar Danny van Poppel heeft al gekoerst met zijn "nieuwe" ploegmakker. "Ik heb 2 jaar met hem gereden bij Jumbo-Visma (2018 en 2019)", vertelde de Nederlander vanochtend bij de start van de 6e etappe. "Hij is een supertoffe jongen." Van Poppel is een van de gidsen van Roglic in deze rittenkoers. Roglic mikt op eindwinst, maar hij moet terrein goedmaken. "Wat ons plan is? Daar mag ik niets over zeggen. We moeten iets inhalen, maar we weten allemaal dat de laatste rit nog superzwaar is, zeker met deze slechte weersomstandigheden." "De sterkste renners komen dan bovendrijven. Iedereen weet wat die laatste dag betekent. Dan is een minuut niet zo heel veel."

Roglic verloor 32 seconden op Evenepoel in de ploegentijdrit.

Roglic verloor dinsdag in de ploegentijdrit vrij veel tijd. "Dat was teleurstellend, maar Primoz houdt de moed erin." "Ik was zelf ook teleurgesteld, maar hij gaf me een knuffel en zei: "Het komt wel goed." Het was mooi om te zien dat hij zulke dingen doet." "Ja, het klopt dat hij hier loopt te lachen. Hij is heel positief en dat heb je nodig in je ploeg." "Ik heb destijds niet veel met hem gekoerst, maar Primoz is gewoon zo als persoon. Hij bekijkt het dag per dag. En hij is nog hongerig. Zeker voor de Tour."