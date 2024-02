Belofte maakt schuld: de samenvatting van spektakelmatch STVV - Club uit '89 met "wereldgoal" van Van der Elst

Als Filip Joos iets belooft, dan gebeurt het ook. De recente prestaties van STVV deden de analist van Extra Time graven in het verleden. Hij botste op een succesvolle periode van de Truienaars met als uitschieter: de 5-1 tegen Club Brugge op 11 maart 1989. Geniet van de samenvatting, inclusief "opnieuw een wereldgoal" van de 27-jarige Franky Van der Elst.

En dan was er nog het scorebord. Daar stond 5-1 op te blinken voor de thuisploeg.

Een wedstrijd die alles had om een spektakelstuk te worden. Ook een doelpunt na een lobje, rood voor truitje-trek én een theatrale aftocht.

Daarom besloot Filip Joos even in het verleden te graven naar nog een succesrijke periode van de club. "Dit is Sint-Truiden tegen Club Brugge in een bomvol stadion op het oude Stayen", presenteert de analist met trots.

"Het begint een beetje belachelijk te worden, Franky", schudt Joos zijn hoofd. "Jij bent zogezegd de man die nooit scoorde, maar elke goal die ik opzoek van jou is een wereldgoal."

Geef Joos maar eens ongelijk. Met een pegel opende een 27-jarige Van der Elst - "in de fleur van zijn leven" - de score in Limburg.

Een periode waar ook Peter Vandenbempt mooie herinneringen aan koestert: "Dat was de tijd toen er een geweldige sfeer hing en ik met mijn vader gewoon op de dag zelf kon beslissen om naar het voetbal te gaan op Stayen."

"Het zat altijd vol en was fanatiek", beaamt Van der Elst. "Het veld was altijd slecht en ook als je een corner moest geven, lette je best op. Je ging niet graag naar Sint-Truiden."

"Dat was de afgelopen jaren toch het probleem", pikt Vandenbempt in. "De klantenbinding liet op zich wachten, dus verjaardagsevents zoals dit weekend zullen wel iets doen. Want je ziet er bijna altijd goed voetbal."