Nastja Claessens zet een punt achter seizoen door blijvende polsblessure

Speelster van het Jaar Nastja Claessens blijft last hebben van haar pols en besliste in samenspraak met haar club Castors Braine om dit seizoen niet meer in actie te komen.

Het is een seizoen om snel te vergeten voor de 19-jarige Claessens, die vorig jaar zowel tot Belofte, als Speelster van het Jaar werd verkozen, een unicum.



Claessens raakte op 6 november geblesseerd aan haar linkerpols in de voorbereiding met de Cats op de EK-voorronde. Ze hervatte bij haar club, maar moest begin dit jaar weer een pauze inlassen.



Ze was er van 8 tot 11 februari weer bij op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen, waar de Cats zich plaatsten voor de Spelen, maar haar speeltijd bleef beperkt. Afgelopen zaterdag speelde ze in de competitie voor Castors Braine.



Maar dat was haar laatste wapenfeit. "Door complicaties met haar pols zal Nastja Claessens dit jaar niet meer in actie komen", deelt de Franstalige club mee. De club gaat voor de korte termijn op zoek naar een vervanger.



Op zaterdag 9 maart speelt Braine de bekerfinale in Vorst tegen Kangoeroes Mechelen. De twee teams zijn ook elkaars rivalen in de competitie.