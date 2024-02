Vanhaezebrouck wil Europese exit niet dramatiseren: "Maar moeten nu alles doen om competitie te redden"

Het zijn barre eerste weken van 2024 voor Gent. Na de Europese exit in de Conference League blijft enkel de Belgische competitie nog over als doel, maar ook daar dreigt het Play-off 1 te missen. "Er zal opnieuw oplapwerk moeten gebeuren", probeerde Vanhaezebrouck alvast voorzichtig vooruit te blikken.

Uitgeschakeld in de beker, de top 6 in gevaar en nu ook einde verhaal in Europa. KAA Gent sleept zich meer en meer naar het einde van het seizoen toe.

"Dit was een competitie waar we gehoopt hadden om lang te overleven, helaas", vertelde Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck na het 1-1-gelijkspel tegen Maccabi Haifa, dat niet genoeg was om Europees door te stoten.

"Dit is na de beker al de tweede competitie waar we onnodig uitvallen. We moeten er nu alles aan doen om de Jupiler Pro League te redden en play-off 1 te halen. Er zal alvast opnieuw wat oplapwerk moeten gebeuren."

Toch toonden doelpuntenmaker Tarik Tissoudali en Pieter Gerkens zich snel alweer strijdvaardig na de domper.

"We hebben genoeg ervaring om dit te verwerken. Nu moeten we focussen op de volgende wedstrijd, want die is ook weer enorm belangrijk", klonk het bij Tissoudali.

"Dit is inderdaad enorm zuur en jammer, maar het is aan ons om de knop weer om te draaien en alles op de competitie te zetten", trapte ook Gerkens een open deur in.