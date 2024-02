"Hij voelt zich weer een beetje renner": Kuurne-smaakmaker Taco van der Hoorn timmert nog altijd aan herstel

zo 25 februari 2024 09:03

Elke (voorjaars)koers zal aanvoelen als een gemis, maar vooral Kuurne-Brussel-Kuurne zal bij Taco van der Hoorn binnenkomen als een leemte. De voorbije 2 edities was de 30-jarige Nederlander een hoofdrolspeler, maar intussen worstelt de eeuwige aanvaller al bijna een jaar met de naweeën van een zware hersenschudding.

Het Taco-alarm gaat al een tijdje niet meer af in het peloton. Taco van der Hoorn heeft een neus voor het juiste moment en is een van de absolute ontsnappingskoningen. In 2022 en 2023 bewees hij in Kuurne-Brussel-Kuurne dat die pogingen geenszins vruchteloos zijn. 2 jaar geleden werd hij met enkele gezellen in de laatste hectometers overvleugeld door het sprintende peloton en de winnende Fabio Jakobsen, vorig jaar klampte hij als vroege vluchter aan bij het elitegroepje met Tiesj Benoot en co. Van der Hoorn werd niet geheel rechtvaardig beloond met een 10e en 4e plek, maar dit jaar zit er geen ontsnapping in. Na zijn val in de Ronde van Vlaanderen op 2 april zit Van der Hoorn al maanden opgesloten.

De trainingen worden langer en hij voelt zich weer een beetje meer renner. Aike Visbeek over Taco van der Hoorn

"Het gaat beter met Taco, zij het langzaam", geeft Aike Visbeek, performance manager van Intermarché-Wanty, een update. "De trainingen worden langer en hij voelt zich weer een beetje meer renner." Van der Hoorn liep een zware hersenschudding op en die gevolgen sleept hij nog altijd met zich mee. Het is een verhaal van 2 stappen vooruit gevolgd door een stap achteruit. Visbeek: "Het traject eist veel voorzichtigheid en dat is mentaal zwaar. Dit zijn de wedstrijden waar hij zich normaal op focust en dat doet pijn, maar we proberen verstandige stappen te zetten." "Taco en wij als ploeg mogen niet te snel enthousiast zijn. Dat is jammer voor hem en voor ons, want met hem in de ploegbus zijn we 5 procent sterker door zijn persoonlijkheid, zijn energie, zijn humeur en zijn professionaliteit."

Taco van der Hoorn vorig jaar in Kuurne.

Mee op winterstage

In januari kreeg het herstelproces een duwtje in de rug. Van der Hoorn ging met zijn ploegmaats mee op stage. Al trainde hij niet mee met zijn collega's. "We mogen ons niet vergalopperen en daarom hebben we hem bewust niet met de groep laten trainen. Want daar schuilt net het gevaar" "Taco kan rustig 2 uur meetrainen met de renners, maar voor je het goed en wel beseft, zit je al over die 2 uur en heb je ook enkele klimmetjes gedaan." "Dan krijg je een terugslag en dan wordt het gevaarlijk. We moeten Taco dus beschermen tegen zichzelf." "We zijn al een paar keer op zijn limieten gebotst en het gaat met vallen en opstaan. Het herstel valt ook moeilijk te voorspellen."

Er zijn mensen die het al zouden hebben opgegeven, maar Taco weet waar hij mee bezig is. Hij heeft het enkele jaren geleden al eens meegemaakt, maar ook toen is hij uitstekend teruggekeerd. Aike Visbeek over Taco van der Hoorn

Is er bij de Nederlander dan vooral sprake van frustratie of van onzekerheid? Vreest hij voor zijn toekomst als renner? Visbeek: "Die onzekerheid is er deze winter wel geweest, maar daar zijn we nu voorbij. Net omdat de trainingen beter verlopen." "Er zijn mensen die het al zouden hebben opgegeven, maar Taco weet waar hij mee bezig is." "Hij heeft het enkele jaren geleden al eens meegemaakt, maar ook toen is hij uitstekend teruggekeerd na een hersenschudding en lange afwezigheid." "Wanneer we dan een terugkeer mogen verwachten? Dat valt moeilijk te zeggen, maar de zomer is realistisch. Als je over het zwaartepunt bent, dan kan het snel gaan. Al blijven we rustig."