Kroatië verovert derde wereldtitel waterpolo na penaltythriller tegen Italië

Kroatië heeft zich zaterdag voor de derde keer tot wereldkampioen waterpolo bij de mannen gekroond op het WK zwemmen in de Qatarese hoofdstad Doha. De Kroaten versloegen zaterdag Italië in de finale met 15-13 na een penalty shoot-out.

Een kleine maand geleden moesten de Kroaten in de EK-finale nog hun meerdere erkennen in Spanje. In Doha hoopten de Kroaten in de WK-finale tegen Italië zich te revancheren.

De finale draaide uit op een thriller tussen de twee grootmachten in het waterpolo. Beide landen gaven elkaar geen duimbreed toe.

Vier doelpunten van de Kroatische sterspeler Konstantin Kharkov konden de Italianen niet kraken, na vier wedstrijdkwarts stond het 11-11.

Penalty's moesten de winnaar aanduiden en daarin waren het finaal de Kroaten die aan het langste eind trokken: 15-13.

Kroatië verovert zo zijn derde wereldtitel in het waterpolo, Italië grijpt naast een vijfde wereldtitel. In de wedstrijd voor het brons won Spanje met 14-10 van Frankrijk.