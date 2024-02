BEKIJK: 8 jaar na de Olympische Spelen bouwt Rio arena's om tot scholen

Na de Olympische Spelen komen sportarena's vaak leeg te staan. In Rio de Janeiro gaan ze efficiënter met de olympische infrastructuur om. In een video laat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zien hoe stadions omgebouwd zijn tot scholen. Of hoe zwembaden nu elders dienst doen voor de sportieve Braziliaan.

In 2016 streken de Olympische Spelen voor het eerst neer in Zuid-Amerika. Het epicentrum van Rio 2016 lag in de wijk Barra da Tijuca.

Pieter Timmers zwom er in het olympisch park naar olympisch zilver, baanwielrenster Jolien D'hoore en judoka Dirk Van Tichelt pakten er brons.

8 jaar later is de olympische zwemarena afgebroken. De zwembaden liggen intussen verspreid over heel Brazilië voor de plaatselijke waterratten.

Ook de handbal- en volleybalarena staat er niet meer. Rio heeft de infrastructuur omgevormd tot een handvol scholen.

De scherm- en taekwondoarena tenslotte wordt nu gebruikt als sportschool. Die biedt plaats aan 900 studenten.