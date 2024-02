BEKIJK: Dries Mertens scoort voor Galatasaray, maar zoontje Ciro steelt de show bij de fans

Galatasaray liet gisteren geen steek vallen in de spannende titelstrijd in Turkije. Onder meer door een goal van Dries Mertens werd Istanbul Basaksehir verslagen. Maar de grote ster, zeker na de match, was zijn zoontje Ciro.

Galatasaray is niet meer te houden, want tegen Istanbul Basaksehir boekte het al een 6e overwinning op een rij in de competitie.



Dries Mertens begon in de basis en liet na een halfuur al zien dat dat terecht was. In twee tijden knalde hij de bal in de korte hoek, goed voor de 2-0 (ook de eindstand).

Na de wedstrijd werden de kinderen van de spelers op het veld uitgenodigd. De bijna tweejarige Ciro Mertens werd zo alsnog de ster van de avond.

De kleine Mertens toonde zijn balgevoel door tot aan het doel te dribbelen en te scoren, waarna hij ook nog eens samen met zijn papa de spionkop van Galatasaray aanvuurde.

Mertens senior genoot zichtbaar. "Het is een enorme eer als je samen met je zoon op het veld kunt staan. Je kunt zeggen dat dit een droom is die uitkomt."