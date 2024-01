Met een gigantische glimlach grapt Igor Thiago zich voorbij de ja/neen-vragen van ... Steven Defour

Schoon volk in de ja/neen-vragen van Extra Time. Niet alleen de gast, ook de vragensteller was deze aflevering een bekende kop. Zo stofte Steven Defour zijn beste Portugees nog eens af om Club Brugge-spits Igor Thiago te ondervragen. "Of ik het een penaltyfout was om mij toen ik tegen KV Mechelen speelde? Zonder twijfel", vertelt Thiago tegen de voormalige trainer van KVM.