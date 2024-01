Als alles goed gaat, is Arthur Vermeeren eerstdaags een speler van Atletico. De Madrilenen zouden zo'n 25 miljoen euro op tafel leggen voor de jonge middenvelder. Een financiële voltreffer dus voor de oudste club van het land. Sporza Daily zoemt met De Tijd-journalist Dries Bervoet in op het economische luik van de transfer. "Je ziet dat de Europese regels rond financiële gezondheid toch stilaan impact hebben", stelt Bervoet vast

Dat de regerende kampioen snel centen nodig had, was een publiek geheim. Antwerp gaf onlangs zelf toe dat het met cashflowproblemen kampt. Een verkoop van goudhaantje Arthur Vermeeren leek dan ook onvermijdelijk, al hadden ze in Antwerpen misschien op een nog grotere jackpot gehoopt.

"Maar Atletico zal ook wel op de hoogte geweest zijn van de financiële situatie bij Antwerp. Zij wisten dat de club onder druk stond om te verkopen. Bovendien was nog langer wachten voor Atletico zelf ook geen optie, want dan was hij onbetaalbaar geworden", meent Dries Bervoet, die spreekt van een logische transfer.

"Bij elke Belgische club zijn transfers een jaarlijks terugkerend onderdeel van het bedrijfsmodel. Ze moeten verkopen om rendabel te zijn en geen verlies te draaien."