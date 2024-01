Shirin van Anrooij verlengt tot eind 2026 bij Lidl-Trek: "Droom van klassiekers en podium in grote ronde"

Van Anrooij heeft het prima naar haar zin bij Lidl-Trek. "Mijn contract verlengen was een supereenvoudige beslissing. Ik hoefde er niet eens over na te denken, ik moest gewoon het contract ondertekenen," vertelt de Nederlandse, die met veel ambitie naar de toekomst kijkt.

In 2023 won de Nederlandse met de Trofeo Alfredo Binda haar eerste wegkoers op WorldTour-niveau. Ze eindigde als 2e in de Ronde van Burgos, achter landgenote Demi Vollering, won de Ronde van de Toekomst en stond als 3e op het podium van de Amstel Gold Race, naast Vollering en Lotte Kopecky.

"Ik droom ervan toe te werken naar een podium in een grote ronde. Daarvoor moet ik blijven werken, maar dat zal niet lukken zonder de steun van het team. Ik wil ook op de klassiekers mikken, dat zijn wedstrijden waar ik erg van hou. Ik droom van veel!"

Van Anrooij is ook actief in het veld, maar moest enkele weken geleden al een punt achter haar seizoen zetten nadat ze bij een val op training enkele ribben gebroken had.

De Nederlandse kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioene veldrijden bij de beloften. Dit seizoen won ze de cross in Waterloo (VS). Verder werd ze 3e in de Exact Cross van Beringen en 5e in de Wereldbekermanche in het Franse Flamanville.