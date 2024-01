Sociaal Incapabele Michiel zet "vriendin" Loena Hendrickx in om "lekker niets te doen zoals een echte man"

Afgelopen weekend veroverde Loena Hendrickx goud op het EK kunstschaatsen, enkele dagen later was ze al te gast in De Ideale Wereld. Daar "onthulde" Sociaal Incapabele Michiel dat de twee een koppel vormen. En dan blijken de kwaliteiten van Hendrickx als kunstschaatsster handig van pas te komen, zeker voor "een echte man".