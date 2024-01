Lucinda Brand pakt zelfs met gebroken neus de Nederlandse titel, Nieuwenhuis viert bij mannen

Het Nederlandse kampioenschap in het noorden van Nederland was een kolfje naar de hand van Lucinda Brand. Op een modderig loopparcours was er geen houden aan de renster van Baloise-Trek Lions. Haar ploegmaat Joris Nieuwenhuis pakte de titel bij de mannen.

Stevige wind, een pittig talud en zware stroken langs het water. Dat was het recept van het NK veldrijden in Hoogeveen in het noorden van Nederland.

Crossen over zware stroken, afgewisseld met modderige loopstroken, dan verwacht je maar één naam: Lucinda Brand. Alleen was de vraag of ze nog hinder zou ondervinden van haar gebroken neus die ze opliep in Zonhoven. Het antwoord was al snel duidelijk: neen.

Lucinda Brand reed iedereen op een hoopje. Puck Pieterse pufte en foeterde op de hellende loopstroken. Ze kwam binnen op meer dan een halve minuut. Annemarie Worst werd derde op 1'55". Ceylin del Carmen Alvarado volgde als vierde op 2'20".