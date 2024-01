Tom Pidcock past ook voor Gullegem en Zonhoven, Shirin van Anrooij trekt de stekker er helemaal uit

Zoek niet naar Tom Pidcock of Shirin van Anrooij de komende dagen. Pidcock schrapt na Koksijde vandaag ook Gullegem (zaterdag) en Zonhoven (zondag) in zijn agenda. Shirin van Anrooij rijdt geen enkele veldrit meer deze winter.

De topploeg Ineos Grenadiers laat weten dat Tom Pidcock enkele dagen moet uitzieken. Bijgevolg is hij er vanmiddag niet bij in Koksijde, ook in de losse cross van zaterdag in Gullegem en de Wereldbekercross van zondag in Zonhoven zal de voormalige wereldkampioen niet in het veld duiken.

Het veldritseizoen van Pidcock liep nog niet echt over rozen. Maandag in Baal werd hij slechts 12e, zaterdag in Hulst eindigde hij pas als 25e.

Wel behaalde Pidcock een zege in Namen (17 december) en werd hij tweede in Herentals (16 december) en recenter tijdens de avondcross van Diegem (28 december).