"Dromer en losbol" Julie Vanloo over glansrol op gouden EK met de Cats: "Iedereen moest schrik hebben van mij"

"We maakten meteen een statement door die gigantische verschillen in onze matchen, maar het was wel een EK in stijgende lijn. We toonden vanaf de eerste match dat we klaren waren om ver te geraken."

Spring-in-'t-veld Vanloo is geen type dat lang ter plaatse blijft trappelen. "Ik leef in een rush en heb nooit echt tijd om na te denken of om te genieten. Ik heb hier nu van geproefd, maar ik wil meer. De focus ligt al op het volgende doel."

"Het is een van de mooiste jaren in mijn leven en carrière geweest", vertelt Julie Vanloo over het jaar waarin ze op tram 3 gesprongen is, maar vooral het jaar waarin ze Europees kampioen werd met de Belgian Cats .

Ik had meer stress voor die halve finale dan voor de finale. Tegen Spanje speelden we eigenlijk onze slechtste match.

"Zelf vond ik de kwartfinale tegen Servië hét moment. In het verleden was het tegen hen niet gelukt, maar nu hadden we geleerd uit onze fouten."

Na Servië ging Frankrijk in de halve finales voor de bijl en uiteindelijk werd ook Spanje geklopt. "Ik had meer stress voor die halve finale dan voor de finale. Dan zouden we weten of we voor brons zouden spelen of eindelijk de finale."

"Tegen Spanje begonnen we ook gigantisch slecht. Dat was eigenlijk onze minst goeie match. We moesten constant achtervolgen, maar Emma Meesseman heeft toen een fantastische speech gegeven in de rust."

"We mochten geen spijt hebben van onze aanpak, want we waren onszelf niet. Het ging niet, er was geen passie en vuur. Het was nu of nooit."

"Na de rust zijn we op karakter teruggekeerd. We gingen erop en erover en hebben niet meer achteruit gekeken."