Sporza's eindejaarsexamen deel II: 25 vragen over het sportjaar 2023

Nu 2023 op zijn laatste benen loopt, vinden we het tijd om eens te controleren wat u onthouden hebt van het voorbije sportjaar. Gisteren kon u al deel I spelen, vandaag peilen we in deel II van ons eindejaarsexamen naar uw sportkennis in 5 verschillende categorieën: internationaal voetbal, wielrennen, zaalsporten, wintersporten en andere sporten. Succes!