BEKIJK: Naar voorbeeld van iconische Totti-foto? RWDM-spits Gueye viert doelpunt met selfie

Wie deed het beter: Makhtar Gueye of Francesco Totti? De spits van RWDM heeft zijn doelpuntenviering na de 2-0 tegen STVV vereeuwigd op beeld. Gueye leende na zijn treffer de gsm van iemand langs de zijlijn om een selfie te nemen. Komt het beeld u bekend voor? Begrijpelijk, ook Totti vierde zo zijn doelpunt toen hij in 2015 de 2-2 voor AS Roma tegen Lazio maakte. Bekijk beide beelden hieronder.