Alison Van Uytvanck opnieuw geopereerd aan rug: "Dit is mijn laatste kans"

Van Uytvanck stond dit seizoen acht maanden aan de zijlijn met een dubbele hernia in haar onderrug. Begin oktober maakte ze haar wederoptreden, maar de problemen met de rug waren niet van de baan.

Ze won wel het ITF-toernooi in het Franse Reims, maar moest op 17 oktober opgeven in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Duitse Hamburg. Daarop besloot ze haar seizoen te beëindigen.

"De laatste kans: ik heb een nieuwe ingreep aan mijn rug laten uitvoeren en moet nu een aantal weken herstellen", postte ze op Instagram. "Het was al een zwaar anderhalf jaar. Ik blijf vechten om te doen waar ik van hou."

Van Uytvanck zakte op de WTA-ranking terug naar de 339e plaats. Haar beste ranking ooit was een 37e plaats in 2018. In 2015 schopte ze het tot de kwartfinales op Roland Garros.

Haar coach Ann Devries kondigde eerder al aan dat Van Uytvanck niet opnieuw zal spelen voor midden januari. De Australian Open (14-28 januari 2024), het eerste grandslamtoernooi van het jaar, lijkt zo geen optie te zijn.