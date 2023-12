Intensiteit van play-offs, maar dan in december: Indiana en New Orleans naar Final 4 In-Season Tournament

Het In-Season Tournament is aan zijn eerste editie toe en werd onder meer in het leven geroepen om meer spanning te creëren in de eerste twee maanden van het lange NBA-seizoen.

En wie spanning zegt, werd op zijn wenken bediend vannacht. In een zinderend sfeertje dat doorgaans vooral voorbehouden is voor play-offwedstrijden knokte Indiana zich voorbij Boston, de nummer 1 in de Eastern Conference.

Indiana-speler Tyrese Haliburton was de uitblinker in een intense wedstrijd. Met 26 punten, 13 assists en 10 rebounds was de spelverdeler van de Pacers goed voor een triple-double in de 122-112-zege van zijn team. Bij de Celtics was Jayson Tatum goed voor 32 punten en 12 rebounds.