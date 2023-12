Nieuw design van ballen verdeelt de golfwereld: "Spelers die op kracht slaan, verliezen hun troef"

Voortaan mogen de ballen maximaal dezelfde afstand vliegen, maar wordt er 5 mijl per uur harder geslagen door de robot. Een verandering in de samenstelling van de bal en wijzigingen in de kuiltjes moet daarvoor zorgen.

Concreet gaat het over een aanpassing van de huidige golfballen. Die werden steevast getest aan een snelheid van 120 mijl per uur en mogen maximaal 317 yards vliegen.

Gedoe bij profs, gevolgen bij amateurs?

"Er is heel wat discussie in het profcircuit. De spelers die op kracht slaan, zien dit niet graag gebeuren. Zij verliezen hun troef."

"Zo worden de banen te kort en moeten die aangepast worden. Terwijl het beter is om het materiaal te wijzigen", zegt de woordvoerder van Golf Vlaanderen. "Dat is minder kostelijk en minder ingrijpend voor milieu en omgeving."

In het voetbal genieten mensen ook van iemand die een bal in een winkelhaak kan krullen.

Voor de technische golfers is het dan weer een zegen.

"Zij gaan het wel graag zien gebeuren. De bal gaat ook wat gevoeliger worden, waardoor die spelers meer een gebogen traject kunnen meegeven."

"Ik ben zeker voorstander voor een groter voordeel bij "ball shapers". In het voetbal genieten mensen ook van iemand die een bal in een winkelhaak kan krullen. Dat is in het golf niet anders. Nu was het voordeel voor de "long hitters" te groot."

Verneirt maakt zich dan ook sterk dat de verdeeldheid in de golfwereld wel snel zal gaan liggen. De profs? Die passen zich wel aan. Maar hoe zit dat voor de Vlaamse liefhebbers?

"Ik pleit ervoor dat de recreant mag blijven spelen met ballen die vergevingsgezind zijn. Dat die niet geweldig moet kunnen spelen om een mooie bal rechtdoor te slaan. Anders gaat ons dat toch wel wat plezier kosten", besluit hij.