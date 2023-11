Spanning troef in de NBA: dit zijn de 8 kwartfinalisten van het In-Season Tournament

Het In-Season Tournament in de NBA werd onder meer in het leven geroepen om meer spanning te creëren in de eerste maanden van het lange seizoen.



En spanning hebben ze afgelopen nacht gekregen, want alle 8 wedstrijden die nog op het programma stonden, hadden nog een invloed op welke teams de kwartfinales zouden halen.

Na een avondje rekenen, waarbij de situatie voortdurend veranderde, kon de balans opgemaakt worden. In de Eastern Conference krijgen we Indiana-Boston en Milwaukee-New York in de kwartfinales. In het Westen zijn de affiches LA Lakers-Phoenix en Sacramento-New Orleans.

De kwartfinales worden begin volgende week afgewerkt. Eenmaal de 4 resterende teams bekend zijn, verhuist het circus toepasselijk naar Las Vegas voor de halve finales en de finale.

In de nacht van 9 op 10 december kennen we de allereerste winnaar van de NBA Cup. De spelers van de laureaat krijgen dan allemaal een cheque van 500.000 dollar.