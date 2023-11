Olympische Winterspelen glijden richting de Franse Alpen (2030) en Salt Lake City (2034)

Wat al bekend was: in 2026 zullen de Olympische Winterspelen in Cortina d'Ampezzo (en Milaan) plaatsvinden.



Sinds vandaag weten we dat de Winterspelen 4 jaar later nauwelijks 500 kilometer verderop zullen plaatsvinden. Zweden en Zwitserland hadden ook hun kandidatuur ingediend voor 2030, maar het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigde aan dat de Franse Alpen vanaf nu hun "enige gesprekspartner" zijn.



Het is opmerkelijk dat Frankrijk de toch aanzienlijke kosten voor de organisatie op zich wil nemen, nauwelijks 6 jaar na de Zomerspelen in Parijs. Zonder kink in de kabel worden het de 4e Winterspelen voor hen, na Chamonix (de allereerste editie ooit), Grenoble en Albertville.



Ook voor 2034 lijkt de teerling zonder onvoorziene omstandigheden geworpen. Salt Lake City mag, na 2002, voor de 2e keer in zijn geschiedenis het wintersportfeest organiseren.



Helemaal definitief is de beslissing nog niet. Eerst moeten alle IOC-leden in juli, aan de vooravond van de Zomerspelen, hun stem nog uitbrengen. Dat lijkt slechts een formaliteit.