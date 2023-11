"Doku kan door giga-aandacht geen tof ventje blijven": luister of kijk naar de nieuwe 90 minutes

Dé topper van afgelopen weekend speelde zich af in Manchester.



Kampioen Manchester City gaf daar in het slot nog de zege uit handen tegen een sterk Liverpool. Commentator Filip Joos viel op hoeveel vertrouwen de Citizens hadden in Jeremy Doku.

"Foden deed op de andere flank gewoon niet mee. De manier waarop Doku elke keer gezocht werd, was ongelofelijk."

"Ik hoorde achteraf in de perszaal wat geroezemoes. Mensen twijfelden of hij goed was. Maar als we Doku elke keer gaan afmeten aan zijn topprestatie tegen Bournemouth, speelt hij nooit meer een goede match."

Host Gilles De Coster heeft nog iets anders dat hem stoort omtrent de jonge flankaanvaller: "Ik lees achteraf in de Belgische kranten wel weer vanalles over Doku."

"Als Doku ademhaalt staat het bij wijze van spreken al in de krant, over hoe fantastisch hij dat wel niet deed. Ik heb wat schrik dat we er niet over mogen gaan."

"Dat werd vroeger ook wel gedaan bij Hazard en De Bruyne", tempert Sam Kerkhofs.

Joos geeft De Coster wel gelijk: "Doku is echt een heel tof ventje, en dat kan hij door die giga-aandacht niet blijven. Daar moeten we echt voor opletten."