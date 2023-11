Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen past met lichte blessure voor EK veldlopen in Brussel

Er waren de voorbije dagen al geruchten dat Ingebrigtsen niet naar Brussel zou komen, en dat heeft de Noorse atletiekbond nu bevestigd.

De olympische kampioen op de 1.500 meter is niet in vorm door een kleine blessure. Sinds 2016 won Ingebrigtsen al elk jaar goud op het EK veldlopen, zij het bij de U20 of de laatste twee jaar bij de elite.

Henrik Ingebrigtsen, de oudere broer van Jakob, maakt wel deel uit van de Noorse selectie voor Brussel.

Isaac Kimeli, die vorig jaar brons won in Turijn en in 2018 al eens zilver in Tilburg, krijgt in Brussel een uitgelezen kans om in afwezigheid van Ingebrigtsen de Europese titel te veroveren.