Nele Gilis klopt zus Tinne na thriller in finale van Singapore Squash Open

De knuffel bij het uithijgen was veelzeggend.

Nele en Tinne Gilis hebben de supporters in Singapore een prachtig sluitstuk gegeven van de Squash Open. Na een thriller van 1 uur en 22 minuten mocht Nele juichen na 11-6, 12-10, 8-11, 5-11 en 11-4.

Het was de zevende ontmoeting tussen de Kempense zussen op de PSA Tour. Nele trok al voor de zesde keer aan het langste eind.

Ze stonden voor de derde keer tegenover elkaar in een finale van PSA Tour-toernooi. Begin 2022 won Tinne het Annecy Rose Open, waarna Nele enkele maanden later revanche nam in het Open de France.

De 27-jarige Nele Gilis won eerder dit seizoen voor de tweede keer (na 2019) de Europese titel. Ze nam die kroon over van haar 26-jarige zus Tinne, die door een blessure forfait had gegeven voor het EK eind augustus in Polen.