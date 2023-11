Isaac Kimeli voor de 5e keer Belgisch kampioen veldlopen, Chloé Herbiet wint bij de vrouwen

Na 6 jaar Laken was dit jaar Hulshout het decor van het BK veldlopen. Titelverdediger Isaac Kimeli stond als topfavoriet aan de start, maar hij kreeg in het eerste deel van de cross serieuze tegenstand van een trio.



Van dat trio kon John Heymans uiteindelijk het langste aandringen bij Kimeli, al had ook hij geen verhaal tegen de verschroeiende demarrage van die laatste in de slotronde.



Kimeli won zo nog afgetekend voor Heymans. De laatste podiumplaats ging naar Robin Hendrix.



De afscheidnemende Pieter-Jan Hannes kon zich dankzij een uitgekookte wedstrijd net in de top 6 parkeren. Zo krijgt hij de gelegenheid om op het EK in Brussel afscheid te nemen van de cross.