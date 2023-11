Marathonloopster Mieke Gorissen stopt met topsport: "Grote podium paste nooit bij dat kleine meisje"

Mieke Gorissen brak pas op late leeftijd door. Ze won op 38-jarige leeftijd het BK veldlopen in 2021 en plaatste zich in datzelfde jaar ook voor de olympische marathon in het Japanse Sapporo.

Dat ze op de Spelen na een knappe inhaalrace nog 28e werd, kon ze nauwelijks geloven. Zeker omdat het haar doel was om "gewoon" de eindstreep te halen. "Ben ik 28e? Dat kan niet. Ik was al content dat ik de finish gehaald had", zei ze in een emotioneel interview.

