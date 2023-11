Pesterijtje in Peru: Lima verliest titelmatch en doet meteen licht uit om feest van de rivalen te beletten

De rivaliteit tussen Universitario en Alianza Lima is een van de felste in Zuid-Amerika. Samen zijn ze goed voor meer dan 50 titels.



De voorbije 2 jaar was Alianza Lima de beste, maar nu kon Universitario de titel vieren, na een rechtstreeks duel met de aartsrivaal.



Nu ja, vieren. De slechte verliezers uit Lima vonden er niet beter op om na het 0-2-verlies meteen na het laatste fluitsignaal alle lichten in het stadion te doven, zodat er van feesten geen sprake kon zijn.



Of dat dachten ze toch, want bij Universitario gingen ze gewoon onverstoord door met vieren. Op de sociale media reageerden ze zelf met een kwinkslag: "We schitterden in de duisternis."