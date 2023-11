Een tactiek zó goed dat tegenstanders hem willen verbieden: NFL in de ban van onverdedigbare "kontduw"

"We moeten dit verbannen... Dit kán gewoon niet legaal zijn, het is gewoon geen American football."

Maar wat is de 'revolutionaire' tactiek nu precies?

Eerst en vooral moet u dit weten: de Eagles pakken maar op specifieke momenten uit met hun kunststukje.

In het American football probeert de aanvallende ploeg een touchdown te scoren in de eindzone van de tegenstander. Het krijgt dan telkens vier pogingen of downs om minimaal 10 yards (9,14 meter) te overbruggen.



Wel, als de Eagles héél dicht in de buurt van die cruciale grens zijn - vaak binnen de 1 of 2 meter - zetten ze zich schrap om het trucje boven te halen.

Er wordt vervolgens niet gegooid of gelopen, maar vooral geduwd. Het topteam slaagt er namelijk steevast in om quarterback Jalen Hurts enkele meters vooruit te stuwen.