BEKIJK: Senne Lammens debuteert voor Antwerp in CL, doelman scoorde met Club Brugge in Youth League

Antwerp nam Senne Lammens afgelopen zomer transfervrij over van Club Brugge, waar hij sinds 2014 zijn opleiding genoot. Als 16-jarige sloot hij in oktober 2018 voor het eerst aan bij de selectie van het eerste elftal voor de Champions League-match tegen Atletico Madrid.



Het zou nog 3 jaar duren eer hij zijn debuut voor het A-team zou maken: in juli 2021 verving Lammens de geblesseerde Simon Mignolet in de Supercup tegen Genk (3-2-winst). Een week later stond hij ook in de competitie in doel. Hij speelde dat seizoen nog 1 keer in de beker en 1 keer in de JPL.



Vorig seizoen kwam hij voor Club enkel in actie bij Club NXT in de Challenger Pro League. Deze zomer maakte hij de overstap naar kampioen Antwerp.



Daar proefde hij vorige week voor het eerst van het echte werk in de beker. Bij Lierse K. werd het 1-4. En vanavond volgt dan zijn debuut op het hoogste niveau in Europa.



Europa kent Lammens trouwens van een heroïsch doelpunt in de Youth League van 2019-2020. De U19 van Club Brugge had thuis tegen Real Madrid een punt nodig om door te stoten. In de 95e minuut stond het nog 1-2 achter, maar toen sloeg de mee opgerukte doelman toe bij een corner van Maxim De Cuyper.