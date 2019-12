Sensatie in Youth League: doelman maakt gelijk in slot, Club naar barrages

De U19 van Club Brugge werkte in een aartsmoeilijke groep een schitterend parcours af, met onder meer een dubbele zege tegen PSG. Op de slotspeeldag moest het wel thuis nog aan de bak tegen Real Madrid.

Dankzij een penalty van De Wolf kon Club de openingstreffer van Jordi uitwissen, maar toen Delgado er in de 77e minuut 1-2 van maakte, leek een nederlaag onafwendbaar. De Wolf en Van der Brempt kwamen dicht bij de gelijkmaker, maar het was uiteindelijk doelman Senne Lammens die in de 95e minuut de 2-2 binnenkopte.

Door dat punt is Club Brugge zeker van de barrages, waarvoor het volgende week maandag zijn tegenstander kent. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de 1/8e finales. Real Madrid mag als groepswinnaar rechtstreeks naar die 1/8e finales.