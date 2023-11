Bas Dost (ex-Club) zakte in elkaar door ontstoken hartspier: "Ik neem nu even afstand van het voetbal"

"Ik heb inmiddels van mijn cardioloog vernomen wat de oorzaak is van wat mij is overkomen tijdens de wedstrijd", schrijft Dost in de open brief.

"De komende dagen gaan de onderzoeken door en daarna zal ik naar huis gaan en moet ik rust nemen om hier volledig van te kunnen herstellen. Na dat moment krijg ik pas meer inzicht in mijn toekomst en vanaf dan kan ik daar meer over delen."

"Voor nu neem ik even afstand van het voetbal en ga ik de komende tijd doorbrengen met mijn gezin en familie. Ik hoop dat iedereen dat respecteert. Ik kom me de komende maanden vanzelf weer melden in het Goffertstadion. Dan zal ik ook een keer mijn verhaal doen, vooral om de sportwereld te helpen en te leren van wat mij is overkomen en waardoor ik het nog kan navertellen."

"Ik heb gistermiddag tijdens de lunch onze staf en mijn collega-spelers toegesproken. Ik was blij ze weer te kunnen zien en spreken. Ik heb ze uitleg gegeven van wat mij is overkomen, wat de oorzaak was en hoe de komende periode er voor mij uit ziet. Graag wil ik benadrukken dat mijn ontsteking niets met vaccinaties te maken heeft. Ik heb ze gezegd dat ik vertrouwen heb in mijn herstel en dat ik er weer bovenop kom."

"Ik wil nogmaals iedereen bedanken uit de voetbalwereld, in binnen- en buitenland. Jullie hebben mij zoveel blijk van aandacht gegeven. Dat heeft mij en mijn familie geraakt en gesteund."