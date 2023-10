Onderonsje tussen Vermeerschen: Florian verslaat Gianni Vermeersch in Italiaanse gravelkoers La Serenissima

Wegteams zoals Alpecin-Deceuninck, Lotto-Dstny, Lidl-Trek en Astana stuurden een volwaardige selectie naar La Serenissima.



Daar is een logische verklaring voor. De gravelkoers in Veneto valt 2 dagen na de Giro del Veneto en 2 dagen voor de Veneto Classic. Ideaal dus voor de deelnemers van die 2 wegkoersen om de gravelkoers er als tussendoortje bij te pakken.

Op de 4 plaatselijke rondes van 37,3 kilometer waren het ook vooral de wegrenners die het mooie weer maakten.



Een 7-koppige leidersgroep dook de slotronde in, Gianni en Florian Vermeersch waren mee aan boord. Gianni Vermeersch voelde zich helemaal in zijn sas, want het parcours van La Serenissima is grotendeels hetzelfde als dat waarop hij vorig jaar wereldkampioen gravel werd.

In de finale bundelden beide "Vermeerschen" de krachten. Florian Vermeersch trok in de sprint het laken naar zich toe, Gianni Vermeersch moest vrede nemen met plek 2.

Het is trouwens niet de eerste keer dat beide Vermeerschen 1 en 2 zijn in een koers: in de Antwerp Port Epic haalde Florian het vorig jaar ook voor Gianni.