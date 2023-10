Zwaardere ballen teisteren de gewrichten van tennissers: "Onze polsen zijn het slachtoffer"

"Als buitenstaander is dat moeilijk te begrijpen, maar het verschil voor ons lichaam is enorm. Wij moeten ons iedere keer aanpassen", trok onze landgenoot Zizou Bergs aan de alarmbel.

In het tennis gaat het momenteel nog over één ding: de vele soorten ballen die in de omloop zijn.

De oproep van Bergs - die zich richtte tot de tennisbonden en organisatoren van toernooien - kreeg alvast gehoor aan de top. Carlos Alcaraz, de huidige nummer 2 van de wereld, sprong mee in de bres. En ook Daniil Medvedev liet van zich horen: "Het is alsof we meer en meer met pompelmoezen aan het spelen zijn", vertelde hij.



De Russische nummer 3 van de wereld doelde met zijn uitspraak op de steeds zwaarder wordende type tennisballen.



"We spelen steeds met tragere ballen", legt Bergs uit. "Waarom? Het is geen keuze van de spelers, maar wel een politieke keuze. Ze willen het spel zo veel mogelijk vertragen, zodat het gemakkelijker is om naar te kijken."



Het effect van die keuze valt alvast niet te onderschatten.



"Onze polsen zijn de dupe. Die trage ballen maakt het ons moeilijker om kracht te zetten. Je merkt dat je je dan extra moet forceren om toch snelheid op de bal te steken. Hoe trager de bal, hoe meer effort we moeten leveren."