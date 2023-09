Volley Vlaanderen rolt "cruciaal" actieplan uit na pijnlijke audit, samenwerking met directeur De Dobbeleer versneld gestopt

De afgelopen 2 jaar werden 3 nieuwe bestuurders aangesteld bij Volley Vlaanderen, onder wie een nieuwe financieel beheerder. Het bestuursorgaan liet vanwege onduidelijkheden in de boekhouding de financiële en structurele werking van de vleugel doorlichten. "Volley Vlaanderen realiseerde de afgelopen jaren mooie projecten en kan terugblikken op een groeiend ledenaantal en een succesvolle topsportevolutie", stelde bestuurder Paul Lagae in een persbericht. "Maar de rapporten legden ook heel wat pijnpunten bloot die de continuïteit bemoeilijken en de investeringsmogelijkheden beperken. Uit de analyses kwamen verschillende aandachtspunten om de vzw structureel en financieel weer op de rails te krijgen. Dat is nodig, want momenteel staat het water aan de lippen."

"De Dobbeleer versneld weg door vertrouwensbreuk"

"Wegens de moeilijke financiële context besliste de federatie ook om de samenwerking met Geert De Dobbeleer, zowel via de vennootschap As@p Management als via detachering, volledig stop te zetten", klinkt het verder.



Twee weken geleden besliste het bestuursorgaan al om het contract met de vennootschap As@p Management, waarmee De Dobbeleer verbonden is, op te zeggen.



Maar vandaag hakte het bestuur de knoop door om alle samenwerking vervroegd stop te zetten wegens de vertrouwensbreuk die de voorbije periode ontstond. Het bestuursorgaan zal zo snel mogelijk een vervanger aanstellen.



Begin september raakte bekend dat een aantal medewerkers en de raad van bestuur van de volleybalfederatie niet meer op dezelfde lijn zaten. De medewerkers legden zelfs het werk neer om de volgens hun "ongegronde" stopzetting van de samenwerking met As@p Management aan te klagen.



De sportfederatie wil het vertrouwen herstellen en indien nodig een bemiddelaar aanstellen om de verdere gesprekken met het personeel in constructieve banen te leiden. Er zal structureel overleg plaatsvinden om de vorderingen en de relatie te bespreken.



"Onze federatie zit in zwaar weer", kreeg bestuurder Peter Vanspeybroeck het laatste woord: "Er moeten zware inspanningen worden geleverd. We hebben begrip voor de spanningen die dat met zich meebrengt."



"De punten uit de audit zijn verwerkt in een uitgebreid stappenplan dat tweewekelijks wordt opgevolgd. We willen absoluut deze huidige negatieve situatie snel omdraaien en hopen daarvoor op een constructieve samenwerking. Dat is in het belang van onze clubs en spelers."