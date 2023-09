Bokskampioen Yves Ngabu wil de wereld verbazen:"Op lange termijn wil ik voor alle titels gaan"

"Romelu Lukaku heeft me gebeld"

"Ik sta tussen de grote jongens nu!" Yves Ngabu staat ons te woord met een big smile. De kersverse wereldkampioen is razend ambitieus maar ook zeer opgetogen met de vele positieve reacties die hij kreeg. Onder meer van z'n goede vriend Romelu Lukaku. "Romelu heeft me gebeld om me te feliciteren, we kennen elkaar van jongs af. Al die positieve berichten hebben mijn honger nog groter gemaakt. Maar het werk is nog niet gedaan. Ik wil nog grotere dingen bereiken."

Op langere termijn zie ik nog meer kansen. Ik ben heel gedreven en wil voor alle titels gaan. Ik wil alles winnen. Yves Ngabu, wereldkampioen boksen

Het volgende doel is een titel in één van de grootste boksbonden. "Ik zou graag voor de IBF-titel gaan, daar mik ik nu op. Maar op langere termijn zie ik nog meer kansen. Ik ben heel gedreven en wil voor alle titels gaan. Ik wil alles winnen." Met z'n 34 is Ngabu niet meer de jongste maar dat maakt de West-Vlaming niet uit. "Ik voel me niet oud! Ik heb ook nog niet veel klop gekregen, dus m’n lichaam kan nog veel aan. Ik denk dat ik nog wel wat jaren heb!" Maar waar droomt Ngabu nog echt van? "The Rumble in the Jungle, met alle wereldtitels op het spel…maar dan met Yves Ngabu." (lacht)

Mooie bekroning van een geslaagde carrière

Ook bokskenner Alain Van Driessche is onder de indruk van het palmares dat Yves Ngabu heeft bijeengebokst. "Als Yves Ngabu vandaag zou stoppen dan is hij de allergrootste puncher die België ooit gekend heeft sinds 1921 en dat wil wat zeggen. Er is niemand met zo’n hoog percentage knock-outs (72%)". Hij heeft intussen wel al een knap parcours afgelegd. Hij werd onder meer Europees kampioen, verloor die titel wel aan de Brit Lawrence Okolie, maar die werd later wel wereldkampioen in de WBC.

Je kan het vergelijken met een semi-klassieker. Het is niet de Ronde van Vlaanderen, maar Kuurne-Brussel-Kuurne dat hij gewonnen heeft Alain Van Driessche, bokskenner

"Deze wereldtitel is een mooie bekroning en een prestatie die hem misschien opnieuw op de radar brengt van de grotere boksorganisaties." De IBO is de 5e bond na "de grote 4": WBA, WBC, WBO, IBF. Er zijn wel een aantal gewichtscategorieën in deze bond die wat waard zijn, maar niet bij de cruisergewichten.

"Het is uiteraard wel een titel, maar je kan het vergelijken met een semiklassieker in de koers", zegt Van Driessche. "Het is niet de Ronde van Vlaanderen, maar Kuurne-Brussel-Kuurne dat hij gewonnen heeft."

Te weinig steun en respect in België

Maar of er nu grotere en lucratievere kansen komen valt nog te bezien. Boxeconomisch stelt België niks voor en dus is er voor promotoren geen groot geld te verdienen. Ngabu is zelfs verhuisd naar Engeland en bokst nu met een Congolese licentie. "De bokssport in België is niet groot. In Engeland houdt iedereen van boksen. Ik heb er veel geleerd en train er met andere topboksers." Ook andere Belgische toppers zoals Francesco Patera en Delfine Persoon kampen met hetzelfde probleem aldus onze kenner Alain Van Driessche.

Hopelijk krijgt onze zware sport hierdoor meer respect in België Yves Ngabu, wereldkampioen boksen