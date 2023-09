Vertonghen en Lukaku laten in ziel kijken bij Duivels: "Mocht jij dat van de club? Sterk"

In een videocast voor de Belgische voetbalbond spreken Jan Vertonghen en Romelu Lukaku met Jennifer Heylen over alles behalve voetbal. Aan de hand van enkele diepzinnige vragen probeert de actrice in de ziel van de twee Rode Duivels te kijken.

"Ik ga above and beyond", lachte Lukaku. "Dat is echt mijn ding met mijn kinderen en moeder. Moet er iets gebeuren? Dan doet ik dat direct."

"Ik heb ook de eerste schooldagen van mijn oudste zoon in de kleuterklas niet gemist. Net zoals zijn eerste voetbaltraining. Dan vloog ik vanuit het buitenland persoonlijk terug om erbij te zijn. En als ik 's ochtends training had? Broer, dan ging ik toch. Ik was er altijd."

Waarop Vertonghen verbaasd antwoordt: "Sterk, dat heb ik er bij mij niet altijd doorgekreken."

Tot slot geeft Lukaku toe dat zijn toewijding relaties niet altijd makkelijk maakt.



"Want als ik niet dezelfde energie terugkrijg, dan stopt het voor mij. Wij als profvoetballers worden ook niet meer getriggerd door een fantastisch lichaam. (wijst naar zijn hoofd) Het gaat om wat je hier hebt."