Levende legende Annemiek van Vleuten heeft haar laatste koers gereden: "Voel me een geluksvogel"

Het peloton deelde geen cadeautjes uit aan Annemiek van Vleuten tijdens haar allerlaatste koers. De tweevoudige wereldkampioene op de weg miste zondag de slag in de slotrit van de Simac Ladies Tour.

"Ik had meer gefocust moeten zijn. Daar had ik bij moeten zitten. Daarvan heb ik toch even zitten balen. Dat heb ik dus nog steeds", glimlachte Van Vleuten na afloop bij de NOS.

"In de laatste ronde heb ik wel lekker zitten genieten en alles goed in me opgenomen. Het was wel heel speciaal met al die mensen hier", aldus Van Vleuten, die zelfs de tijd nam om te zwaaien naar de toeschouwers.