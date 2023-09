Fernando Gaviria zet genoodzaakt punt achter seizoen door sleutelbeenbreuk

Fernando Gaviria heeft nog niet al te veel plezier beleefd aan zijn eerste seizoen in de kleuren van het Spaanse Movistar.



De spurtbom kwam tijdens de WK-wegrit in Glasgow ook al ten val en lag enkele weken in de lappenmand met een handblessure.



In de Ronde van Groot-Brittanië vierde de Colombiaan zijn terugkeer, maar ook nu ging het mis. Gaviria ging in het slot van de zesde etappe tegen het asfalt en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.



Gaviria stapte eind vorig seizoen over van UAE Emirates. Hij begon 2023 met een ritzege in de Ronde van San Juan en pakte dit voorjaar ook in de Ronde van Romandië een etappe.



Het contract van Gaviria bij Movistar loopt dit seizoen af. Het valt dus nog af te wachten of de Colombiaan volgend jaar nog in hetzelfde tenue te zien zal zijn.