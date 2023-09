Thomas De Gendt ontvangt vele nummers na Tourmalet-verzoek: "De duwtjes hebben geholpen"

"Het was soms wel een beetje gevaarlijk. Zo kwam een toeschouwer ten val toen hij zijn briefje in mijn achterzak probeerde te steken. Meestal probeerde ik alleen te rijden zodat niemand anders geblokkeerd zou zijn."

De volgelingen van De Gendt gehoorzaamden. "Ik had niet gedacht dat men het serieus zou nemen, maar dat is toch gebeurd", vertelde hij vandaag bij Eurosport met een stapel briefjes in zijn handen.

"Alles wat je daarvoor moet doen, is je naam en telefoonnummer op een briefje schrijven en dat in mijn achterzak steken terwijl je mij de Tourmalet opduwt."

Niet elk nummer was nog leesbaar, maar we hebben een winnaar getrokken. Het is een Spaans kind. We hebben hem uitgelegd waar hij mijn shirt kan oppikken.

Maar De Gendt maakte het zichzelf ook een beetje lastig. "Tot de boog van de laatste 5 kilometer lag onze snelheid hoog. Ze trokken dan aan mijn trui om hun nummer te deponeren, maar daardoor ging mijn snelheid ook naar beneden. Misschien had ik het beter gedaan op de Angliru, waar de snelheid sowieso al lager ligt."

"Nu moest je als toeschouwer best goed kunnen lopen om bij mij te blijven. Vooral in de laatste 5 kilometer, waar het steiler werd, kreeg ik veel briefjes."

"Ploegmakker Eduardo Sepulveda zat aanvankelijk in mijn wiel, maar kwam een minuut na mij over de finish. De duwtjes hebben dus geholpen."

