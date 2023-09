Supporters RWDM roepen op tot boycot van verplaatste wedstrijd tegen Union: "Geen respect voor de fans"

De clash tussen het speelschema en de supportersbelangen blijft een spanningsveld vormen in de Belgische competitie. Zo werd de wedstrijd RWDM-Union onlangs verplaatst naar een donderdag om 18.30 uur. Een tijdstip waar de supportersfederatie van RWDM niet mee gediend was. "Wanneer het speelschema zo blijft, zullen we actie voeren in heel Brussel", klonk het.