Remco Evenepoel staat voor vuurdoop in de Pyreneeën: "Ik begin aan een nieuw hoofdstuk. Ik ben benieuwd"

Hoe zal Remco Evenepoel het in de Pyreneeën aanpakken tegen de overmacht van Jumbo-Visma? Op die vraag kreeg Sporza geen antwoord van de witte trui.

"Ik zie elke dag iemand van Jumbo-Visma achter jullie rug staan om mee te luisteren. Ik geef niets meer prijs", zegt Evenepoel.

"Het belangrijkste is dat ik de benen moet hebben. Daarna valt het af te wachten wie er mee is in de vlucht en hoe de ploegmaats zich voelen."

"Jumbo-Visma zit met 3 renners in de top 10, dus zij zijn in het voordeel. Maar het wordt een rit waar de benen zullen beslissen", herhaalt Evenepoel.

"Ik kijk er wel naar uit, want het is mijn eerste Pyreneeënrit. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk. Ik ben benieuwd."