Bakayoko liet megabod uit Premier League links liggen: "Kunnen 100 miljoen bieden, beslissing stond vast"

Clubliefde, het bestaat nog.

Johan Bakayoko kreeg op Transfer Deadline Day de mogelijkheid om naar Brentford te trekken. De Premier League-ploeg bood naar verluidt 40 miljoen euro voor de snelle linkspoot. Maar hij had andere plannen.

"Mensen praten en doen wat ze willen, maar ik blijf gefocust op PSV", zegt hij stellig in een interview met NOS. "Het is best een hoog bedrag. Maar ik focus me alleen op wat er gebeurt op het veld. Ik ben altijd van plan geweest om bij PSV te blijven."

"Ze kunnen 40, 50 of 100 miljoen euro bieden, mijn beslissing stond vast."