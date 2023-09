Union scoort in de extra tijd en plukt Alessio Castro-Montes weg bij AA Gent

Alessio Castro-Montes had zijn zinnen al een tijdje op een transfer gezet. Hij lonkte naar Union en na veel vijven en zessen heeft hij zijn zin gekregen, zowaar na Deadline Day. Of de communicatie van beide clubs is er toch pas na 1 september gekomen.

Hoe dan ook: Belgische clubs kunnen nog enkele dagen zaakjes doen en Union heeft tijdig gehandeld om Castro-Montes op zijn Europese spelerslijst te zetten.

De flankspeler voetbalde 4 seizoenen bij AA Gent. Hij tekende bij zijn nieuwe club een contract voor 3 jaar met een optie op een extra seizoen.