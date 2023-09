BEKIJK: Remco Evenepoel verbijt zijn ontgoocheling na verloren sprint voor de ritzege

Een sprintnederlaag tegen Primoz Roglic is geen schande, maar smaakt wel zuur als je niet wist dat je voor de overwinning kon spurten. Remco Evenepoel was naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte van de koerssituatie en liet zo na de beklimming van Xorret de Cati een mogelijke tweede ritzege uit zijn handen glippen. Na de finish had hij eventjes tijd nodig om die bittere pil weg te slikken.