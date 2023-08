US Open in de ban van stevige wietgeur: "Het ruikt hier als de woonkamer van Snoop Dogg"

Nieuw is de geurhinder op de US Open niet. De Australiër Nick Kyrgios had vorig jaar al geklaagd over de geur van marihuana. "Aan één kant van het veld had ik echt moeite om te ademen", zei astmapatiënt Kyrgios. "En het was een soort lucht die ik liever niet inadem tussen twee punten door."

Het inmiddels beruchte Court 17 staat bij tennissers bekend als hét "wietveld" bij uitstek. Verschillende spelers deden deze week al hun beklag over de marihuanageur die over het terrein hangt.

"Court 17 ruikt als de woonkamer van Snoop Dogg", zei Alexander Zverev, met een knipoog naar de bekende Amerikaanse rapper die niet kijkt op een joint meer of minder. "Die geur is echt overal. Het hele veld ruikt naar wiet."

Ook de Griekse Maria Sakkari had er last van. "Soms ruik je eten, soms ruik je sigaretten, soms ruik je wiet", klonk het met een groen lachje.

De organisatie heeft de klachten al onderzocht, maar staat machteloos. Het terrein van de US Open is een rookvrije zone, maar Court 17 bevindt zich in een uithoek van Flushing Meadows vlak naast Corona Park, een openbare plaats waar iedereen vrij kan rondlopen.

In New York is het bezit en gebruik van een beperkte hoeveelheid cannabis bovendien wettelijk toegelaten. "Dit is de geur van de stad", lacht een plaatselijke tennisfan de commotie weg. "Het maakt deel uit van New York, daar valt weinig aan te doen."