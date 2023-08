Met kracht van georganiseerde chaos en "shit" uit verleden: waarom Tigers dromen van stunt tegen Turkije

Orde in de chaos

Wie orde in de chaos zegt, denkt ook meteen aan Celine Van Gestel. De kapitein kan een belangrijke schakel worden op weg naar een stunt.

"Ze zorgt voor organisatie in alle heisa", vertelt Britt Herbots over haar vriendin. "Wanneer de rest als kippen zonder kop op het veld staat, kalmeert Celine ons en zegt ze precies wat we moeten doen."

Dat een moment van hectiek zal komen bij een tempoversnelling van Turkije, staat vast.

"En dan houdt ze iedereen even samen op mentaal vlak, zowel op als naast het veld. Ze is een rots in de branding", pikt Vansnick in.