Groningen sleept ondanks faillissement toch een licentie voor de BNXT League in de wacht

Donar Groningen, een grootmacht in het Nederlandse basketbal, moest onlangs noodgedwongen de boeken neerleggen. Door financieel wanbeheer was de voorbije jaren een flinke schuldenberg opgebouwd.

Er werd geprobeerd een doorstart te maken met een nieuwe BV, die de licentie van het oude Donar wilde overnemen. Maar daar stak de BNXT League aanvankelijk een stokje voor, door de "nieuwe" club een licentie te weigeren.

Na een rondje onderhandelen is er nu toch een oplossing uit de bus gekomen. "In een hoorzitting vanmorgen van de licentiecommissie van de BNXT League met Donar Groningen BV, werd vastgesteld dat aan de voorwaarden voldaan is om de licentie te kunnen overdragen aan de nieuwe entiteit Donar Groningen BV", klinkt het in een persbericht.

"Deze verwerft de licentie voor deelname aan de BNXT League seizoen 23-24, onder specifieke aanvullende voorwaarden die maandag 28 augustus zullen worden gepubliceerd in een uitgebreid persbericht van de BNXT League."

Met Donar erbij telt de BNXT League opnieuw 20 clubs: 9 uit Nederland en 11 uit België. In het tussenseizoen kreeg het Nederlandse Apollo Amsterdam geen licentie meer. In België is er komend seizoen met Kortrijk een nieuwkomer in de BNXT League.