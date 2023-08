WK basketbal: een gigantische basketbaltempel, veel afwezigen en een handvol landen met titelaspiraties

Vrijdag gaat in de Filipijnen, Indonesië en Japan het WK basketbal bij de mannen van start. Voor de start van het toernooi lijkt het meer dan ooit een open strijd te worden voor de wereldtitel, al blijft de topfavoriet zoals steeds dezelfde. Lees hier alles wat u moet weten over het WK.

Waar en wanneer?

Het WK is dit jaar een gezamenlijke organisatie van 3 Aziatische landen: de Filipijnen, Indonesië en Japan. Vanaf de kwartfinales worden alle wedstrijden afgewerkt in de Filipijnse stad Pasay. Het toernooi gaat van start op vrijdag 25 augustus, op zondag 10 september kennen we de wereldkampioen. Leuk weetje: in de groepsfase worden ook enkele wedstrijden gespeeld in de imposante Philippine Arena, zo'n 30 km ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila. Met een maximumcapaciteit van 52.000 toeschouwers is het een van de grootste multifunctionele indoorarena's ter wereld.

De Mall of Asia Arena in Pasay is helemaal klaar om het WK basketbal te ontvangen.

Hoe verloopt het toernooi?

Er nemen 32 landen deel aan het toernooi. In de poulefase zijn er 8 groepen met telkens 4 landen. De top 2 in elke poule stoot door naar de 2e ronde, waarin de teams hun punten uit de 1e ronde behouden. In de 2e ronde blijven de nummers 1 en 2 uit één poule samen en worden ze gekoppeld aan de nummers 1 en 2 uit een andere poule, bijvoorbeeld A1 en A2 komen in een groep met B1 en B2. Alle landen spelen in de 2e ronde nog 2 wedstrijden tegen de teams uit de andere groep. De nummers 1 en 2 stoten door naar de kwartfinales. Vanaf dan volgt een knockoutsysteem tot en met de finale.

Welke landen zijn favoriet?

Wie mondiaal basketbal en grote toernooien zegt, komt traditioneel al snel bij de Verenigde Staten uit. Dat is ook dit WK niet anders: de Amerikanen worden ook nu weer getipt als winnaar, al liggen heel wat landen op de loer. Landen als Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Slovenië of titelverdediger Spanje lijken de voornaamste kandidaten om de VS te bedreigen. Team USA is niet met zijn sterkste selectie naar Azië afgezakt en dat doet de concurrentie dromen. Toch blijven de Amerikanen voor de bookmakers de uitgesproken favoriet. Het team met onder meer Jalen Brunson en Anthony Edwards als leiders won al zijn oefenwedstrijden in de aanloop naar dit WK en lijkt dus helemaal klaar om Spanje te onttronen.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wie zijn de grote sterren?

Hij is nog altijd maar 24, maar de Sloveen Luka Doncic is wellicht hét uithangbord van dit WK. De spelverdeler van de Dallas Mavericks greep in 2021 nog nipt naast de finale van de Olympische Spelen. Als Doncic dit toernooi dezelfde vorm kan tentoonspreiden, is hij voor elk team een gesel. Bij de Amerikanen rust de hoop vooral op de schouders van Anthony Edwards. De 22-jarige shooting guard van Minnesota Timberwolves is de aanvalsleider van een team zonder absolute sterren, maar met veel kwaliteit in de breedte. Outsider Canada rekent vooral op de klasse van Shai Gilgeous-Alexander. De spelverdeler van de Oklahoma City Thunder is een van de beste guards in de NBA. De Canadezen rekenen op hem om hun land naar een podiumplek te dirigeren.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wie zijn de grote afwezigen?

Alleen al het lijstje Amerikanen die er niet bij zijn, is indrukwekkender dan de namen die er wél bij zijn. Ontbreken onder meer op het appel: Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Paul George, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Jayson Tatum en Zion Williamson. Ook heel wat internationale NBA-kleppers hebben - sommigen in laatste instantie - bedankt voor het WK, zoals onder anderen Giannis Antetokounmpo (Gri), Rui Hachimura (Jap), Nikola Jokic (Ser), Jamal Murray (Can), Kristaps Porzingis (Let), Ricky Rubio (Spa), Domantas Sabonis (Lit) en Victor Wembanyama (Fra)

Hoe zit het met de titelverdediger?

Net als Team USA is ook regerend wereldkampioen Spanje een vaste klant op het WK-podium. De Spanjaarden veroverden 4 jaar geleden hun 2e wereldtitel en kroonden zich vorig jaar ook nog tot Europees kampioen. Winnen zit dus in hun DNA. Spanje mist dit WK wel zijn floorleader Ricky Rubio, die om (mentale) gezondheidsredenen een pauze heeft ingelast. Ook de genaturaliseerde Amerikaanse spelverdeler Lorenzo Brown, vorig jaar cruciaal op het EK, ontbreekt. Kenners schatten Spanje dit keer iets lager in, al beschikt het team nog steeds over een ideale mix tussen jeugd en ervaring. Bovendien hebben de Spanjaarden met Sergio Scariolo een van de beste coaches in het mondiale basketbal. Toch maar weer opletten voor Spanje dus.

Wat staat er op het spel?

De wereldtitel, uiteraard. Maar er is meer. Op het WK worden immers al enkele tickets uitgedeeld voor de Olympische Spelen. Frankrijk is als gastland al zeker van deelname aan de Spelen. Voorts zijn er dit WK nog olympische tickets voor:

Het beste land uit Afrika

Het beste land uit Azië

Het beste land uit Oceanië

De beste 2 landen uit Amerika

De beste 2 landen uit Europa