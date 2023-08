Thierry Henry gaat Franse beloften coachen op Olympische Spelen in Parijs

Thierry Henry zette zijn eerste stappen als training bij de Rode Duivels als assistent van Roberto Martinez tot het WK van 2018 in Rusland, waar België derde werd. Voor Euro 2020 (door corona in 2021) en het WK 2022 haalde Martinez Henry terug.



Tussendoor was de 123-voudige international aan de slag bij Monaco, Impact de Montréal en als analist.



Voor Frankrijk scoorde de voormalige aanvaller 51 doelpunten, aan de lopende band maakte hij ook goals voor Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona en New York Red Bulls. Dat leverde hem een erelijst om u tegen te zeggen op.



De wereldkampioen van 1998 en Europese kampioen van 2000 moet nu al die ervaring aanwenden om succesvol te zijn op de Spelen in eigen land.



Henry tekende als opvolger van Sylvain Ripoll, die in juni na de exit in de kwartfinales van het EK werd bedankt, een contract voor 2 jaar. Hij moet de Franse beloften ook naar het EK 2025 loodsen.



Donderdag 7 september wordt zijn eerste match als U21-coach in een oefenduel tegen Denemarken.